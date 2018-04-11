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Патрик Кейн: Овечкин и другие российские хоккеисты берут от чемпионата мира все, что могут
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Патрик Кейн: Овечкин и другие российские хоккеисты берут от чемпионата мира все, что могут 

Советский спорт 2 часа назад
«Играть за сборную — это большая честь, ведь вы представляете свою страну на мировом уровне. Когда вы играете на подобного рода турнирах, то узнаёте для себя что-то новое, потому что это непривычные для вас условия. К тому же вы продолжаете играть в хоккей и совершенствовать своё мастерство. Если посмотреть на предыдущие турниры, то есть примеры Сидни Кросби, Вильяма Нюландера, Остона Мэттьюса и Патрика Лайне, которые сначала стали звёздами на чемпионате мира, а потом здорово начали следующий сезон в НХЛ. Например, Александр Овечкин и другие российские игроки, постоянно берут от этого турнира всё, что могут», — цитирует Кейна The Athletic.
Чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в Дании с 4 по 20 мая.
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