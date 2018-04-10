Тренер «Детройта» возглавит сборную США на чемпионате мира по хоккею

Федерация хоккея США объявила о назначении главным тренером национальной сборной на чемпионате мира — 2018 наставника «Детройт Ред Уингз» Джеффа Блэшилла , передает ТАСС

По информации пресс-службы американской хоккейной федерации, помощниками Блэшилла будут Дэн Билсма, Дон Гранато и Сет Апперт.

Также отмечается, что капитаном национальной сборной станет нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн

44-летний Блэшилл уже возглавлял американскую команду на мировом первенстве 2017 года. На том турнире сборная США дошла до 1/4 финала.

Под руководством Блэшилла «Детройт» занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 73 очками и не смог пробиться в плей-офф.

Сборная США на чемпионате мира — 2018 сыграет в группе B с командами Германии, Дании, Канады, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии. Турнир пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.