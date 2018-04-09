Главный тренер «Детройта» Блашилл возглавит сборную США на чемпионате мира по хоккею

ТАСС , 9 апреля. Наставник «Детройта» Джефф Блашилл будет главным тренером сборной США на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.

Его помощниками назначены Дэн Билсма, Дон Гранато и Сет Апперт. Капитаном сборной США на чемпионате мира будет нападающий «Чикаго» Патрик Кейн

Блашилл возглавлял сборную США на чемпионате мира 2017 года. Под его руководством американцы дошли до четвертьфинала турнира. «Детройт» в нынешнем сезоне занял 13-е место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и не вышел в плей-офф.

На чемпионате мира сборная США сыграет в группе B с командами Германии, Дании, Канады, Финляндии, Южной Кореи, Латвии, Норвегии. Чемпионат мира пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.