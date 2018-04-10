Генеральный менеджер «Далласа» Нилл не исключил возвращение Ничушкина в НХЛ

Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Джим Нилл не стал исключать возможного возвращения нападающего московского ЦСКА Валерия Ничушкина в лигу. Об этом сообщает ТАСС.

"Я разговаривал с Валерием, наверное, три раза в этом сезоне. Наши скауты общались с его представителями на разных турнирах, я думаю, что он хочет вернуться.

Сейчас я не могу говорить об этом со 100-процентной уверенностью, пока мы не договорились", — приводит слова Нилла пресс-служба клуба.

Он отметил, что у Ничушкина хорошие шансы сыграть за сборную России на чемпионате мира.

"Я думаю, он с нетерпением ждет возвращения. Посмотрим, как пойдет. Сейчас я открыт для переговоров с ним и его представителями, чтобы понять, чего он хочет", — добавил генменеджер «Далласа».

Ничушкин был задрафтован «звездами» под 10-м номером в 2013 году. За три сезона в НХЛ он провел 166 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу.