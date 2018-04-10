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Третий бомбардир НХЛ среди защитников Клингберг надеется сыграть на ЧМ-2018
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Третий бомбардир НХЛ среди защитников Клингберг надеется сыграть на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 1 час назад
Защитник «Даллас Старз» Джон Клингберг надеется сыграть на чемпионате мира 2018 года в Дании в составе сборной Швеции, информирует клубный журналист Марк Стефенски. Отмечается, что хоккеист всегда счастлив выступать за национальную команду, но примет окончательное решение после дополнительного медосмотра и ещё одной беседы с тренерским штабом.
Шведский защитник стал третьим бомбардиром минувшего регулярного сезона НХЛ среди защитников. 25-летний Клингберг забросил 8 шайб и сделал 59 результативных передач в 82 матчах.
В составе сборной Швеции хоккеист стал чемпионом мира 2017 года. В общей сложности в рамках мировых первенств Джон провёл 17 игр и набрал 12 (4+8) очков.
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