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Кузьменко: у «Ак Барса» есть жёсткие игроки, но и у ЦСКА они есть
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Кузьменко: у «Ак Барса» есть жёсткие игроки, но и у ЦСКА они есть 

Чемпионат.com 56 минут назад
Фото: ТАСС
Нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко прокомментировал подготовку к финалу Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
«Когда сделал хет-трик в первом матче со СКА, то просто всё так совпало, ничего необычного не было. Жалко, что только в Петербурге забил, зато в финал прошли. «Ак Барс» — сильная команда, которая здорово в обороне действует. Будет интересная серия.
Сколько тренерский штаб даёт мне времени на льду, столько и буду проводить и выкладываться на максимуме. Пока не изучали игру Гарипова, ещё есть время сделать это. Ничего страшного, что у соперника есть жёсткие игроки, у нас тоже такие есть. Сейчас играли в тройке с Окуловым, а потом посмотрим, как получится», — приводит слова Кузьменко пресс-служба клуба.
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