Тротц: «Со временем Кузнецов понял, что является одним из лучших игроков НХЛ» 

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц оценил уровень игры нападающего «Кэпиталз» россиянина Евгения Кузнецова.
"Несколько лет назад Кузнецов был обычным хоккеистом, не осознававшим, насколько он хорош. Может быть и знал, но не понимал, как реализовать свой потенцил. Со временем, Евгений стал понимать, что является одним из лучших игроков в НХЛ.
Когда я говорю ему: «Сегодня ты играешь против такого-то парня, попытайся его остановить», он говорит мне: «Нет, пусть это он попытается остановить меня», — приводит слова Тротца Washington Post.
В текущем сезоне НХЛ Кузнецов набрал 83 (27+56) очка в 79 матчах «регулярки».