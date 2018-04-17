Майк Бэбкок: Мы считаем Зайцева очень хорошим игроком, возможно, лучше, чем кто-то думает

Дубль Марло помог «Торонто» обыграть «Бостон» в Кубке Стэнли

«Он провел хороший матч, а в пропущенных голах виноват не был, — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ. — Что можно поделать с рикошетом от четырех человек? Здорово, что после неудачного матча ему удалось реабилитироваться.

Мы смотрим на общую картину, а не просто на один матч. Мы считаем его очень хорошим игроком, возможно, лучше, чем кто-либо думает. Настолько он хорош».

В третьем матче 26-летний Зайцев сыграл 22 минуты 47 секунд, нанес один бросок по воротам, провел шесть силовых приемов, сделал два блока и завершил игру с показателем полезности «–1».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Четвертый матч пройдет в ночь на пятницу также в Торонто.