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Майк Бэбкок: Мы считаем Зайцева очень хорошим игроком, возможно, лучше, чем кто-то думает
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Майк Бэбкок: Мы считаем Зайцева очень хорошим игроком, возможно, лучше, чем кто-то думает 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок оценил игру защитник Никиты Зайцева после третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» (4:2).
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«Он провел хороший матч, а в пропущенных голах виноват не был, — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ. — Что можно поделать с рикошетом от четырех человек? Здорово, что после неудачного матча ему удалось реабилитироваться.
Мы смотрим на общую картину, а не просто на один матч. Мы считаем его очень хорошим игроком, возможно, лучше, чем кто-либо думает. Настолько он хорош».
В третьем матче 26-летний Зайцев сыграл 22 минуты 47 секунд, нанес один бросок по воротам, провел шесть силовых приемов, сделал два блока и завершил игру с показателем полезности «–1».
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Четвертый матч пройдет в ночь на пятницу также в Торонто.
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