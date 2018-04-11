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Ковальчук продал подаренный за Олимпиаду автомобиль
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Машина за золото: Панарин купил BMW у Ковальчука 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук продал элитную иномарку, подаренную ему за золото Олимпиады-2018, форварду «Коламбус Блю Джекетс» Артемию Панарину. За свой автомобиль Ковальчук выручил чуть более 7 млн рублей, которые уйдут на благотворительные цели.
Нападающий петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Ковальчук объявил о продаже автомобиля BMW X5, подаренного ему за победу на зимних Олимпийских играх 2018 года. Покупателем элитной иномарки оказался другой российский хоккеист, форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин.
«Вот в такой компании мы провели сегодняшний день. Спасибо Артемию Панарину, именно он купил машину. Детишкам здоровья!» — написал Ковальчук в своем инстаграме.
О своем намерении продать автомобиль 34-летний россиянин объявил практически сразу после возвращения в Россию из Пхенчхана.
Сам Ковальчук тогда объяснил, что все вырученные средства от продажи иномарки пойдут на благотворительность.
«Мы вместе или пожертвуем средства в детский дом, или поможем конкретному ребенку, которому нужна срочная операция или деньги на реабилитацию. Кроме машины, еще есть майка, в которой я играл на Олимпиаде. Это очень дорогая для меня вещь. Надеюсь, что такой больше не будет и Россия будет играть с гербом на груди», — сказал он.
Сборная России завоевала золото на Олимпийских играх в Пхенчхане, победив в финальном матче мужского хоккейного турнира национальную команду Германии со счетом 4:3. На Олимпиаде-2018 Ковальчук принял участие в шести играх, в которых забросил пять шайб и отдал две голевые передачи.
Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ нападающий забросил 31 шайбу, сделал 32 результативные передачи в 53 матчах и набрал десять (6+4) очков в 15 играх плей-офф.
Сейчас же российский форвард решает свой переход в один из клубов НХЛ. После того, как СКА выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, Ковальчук объявил о своем уходе из стана красно-синих. По информации «Спорт-Экспресс», новым клубом россиянина станет «Нью-Йорк Рейнджерс». Отмечается, что его зарплата составит около $6 млн  На данный момент стороны обсуждают срок соглашения.
Что касается Панарина, то его «Коламбус» 13 апреля стартует в розыгрыше Кубка Стэнли, где в 1/4 финала Восточной конференции сыграет против «Вашингтон Кэпиталз», где, кстати, выступают российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов. В «регулярке» НХЛ Панарин сыграл в 81 матче, в которых забросил 27 шайб и отдал 55 голевых передач.
Элитными иномарками «торгуют» и другие российские олимпийцы, которые завоевали медали Игр в Пхенчхане.
Например, фигуристка Екатерина Боброва, выигравшая серебряную медаль в командных соревнованиях, заявила, что подаренный ей автомобиль BMW X4 xDrive30d не является для нее необходимым: у спортсменки уже имеется личное транспортное средство, поэтому иномарку она решила продать. Как и Ковальчук, Боброва пожертвует часть вырученных с продажи средств на благотворительность.
«К счастью, у меня есть своя машина, поэтому эту я собираюсь продать, чтобы часть денег пустить на благотворительность, как я уже делала после Игр в Сочи. И я счастлива, что у меня есть возможность помогать людям», — сказала фигуристка.
В интервью «Газете.Ru» 28-летняя россиянка рассказала, чем прекрасна подаренная ей машина.
«Продавая этот автомобиль я, конечно, указываю, что это не просто автомобиль. Когда я эту машину отвозила, почувствовала, какая она классная. Там есть определенные олимпийские примочки — например, подсветка в виде олимпийских колец, надпись «Олимпийская сборная России 2018 года» и прочие приятности», — сказала Боброва.
Решение продать «олимпийский» автомобиль принял и российский фристайлист Илья Буров. За бронзу Игр-2018 он был награжден BMW X4 xDrive20d. Хотя сам Буров открыто о продаже иномарки не заявлял: об этом сообщили в ярославском автосалоне, в котором находится автомобиль.
«Это «олимпийская» машина, подаренная за медаль», — сказали в автосалоне.
Вручение автомобилей российским спортсменам, которые стали призерами Олимпийских игр, тренерам команд и личным тренерам атлетов, а также руководителям спортивных федераций является традицией, которую организовал Фонд поддержки олимпийцев России. В попечительский совет Фонда входит премьер-министр Дмитрий Медведев, являющийся главой организации.
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