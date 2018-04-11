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Юный хоккеист из Хорошевки признан лучшим защитником ХК «Спартак Москва» по итогам сезона
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Юный хоккеист из Хорошевки признан лучшим защитником ХК «Спартак Москва» по итогам сезона 

Управа района Хорошевский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В столице завершилось открытое первенство по хоккею 2017/2018. Хоккейный клуб «Спартак Москва», набрал 79 очков, забив 230 шайб. По итогам сезона в группе В клуб занял первое место и перешел в группу, А, к самым сильным соперникам.
Лучшим защитником команды стал ученик 6 класса школы № 141 Александр Губанов.
— На счету у юного хоккеиста 14 голевых передач и 4 забитые шайбы. Поздравляем Александра и его семью с этой победой и желаем дальнейших успехов в спорте, — отметили в администрации школы.
Команда ушла на заслуженные каникулы. (то)
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