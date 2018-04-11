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«Дикий слух». Знарок может отправиться в Северную Америку
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«Дикий слух». Знарок может отправиться в Северную Америку 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок может продолжить свою карьеру в Северной Америке. Об этом в своей постоянной колонке написал известный североамериканский журналист Эллиот Фридман, назвав эту информацию «диким слухом».
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По данным «СЭ», Знарок покинет СКА, а, возможно, и сборную России.
Знарок возглавил СКА летом 2016 года. С невским клубом 55-летний специалист выиграл Кубок Гагарина-2016/17, а также Кубок континента-2017/18 (лучшей команде регулярного чемпионата). В плей-офф КХЛ-2017/18 питерская команда уступила ЦСКА в финале Западной конференции — 2-4.
Сборную России двукратный обладатель Кубка Гагарина с московским «Динамо» Знарок принял весной 2014 года. Под его руководством национальная команда взяла золото (2014), а также серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) чемпионата мира, уступила Канаде в полуфинале Кубка мира-2016 и выиграла Олимпиаду-2018.
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