«Дикий слух». Знарок может отправиться в Северную Америку

Главный тренер СКА и сборной России Олег Знарок может продолжить свою карьеру в Северной Америке. Об этом в своей постоянной колонке написал известный североамериканский журналист Эллиот Фридман , назвав эту информацию «диким слухом».

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По данным «СЭ», Знарок покинет СКА, а, возможно, и сборную России.

Знарок возглавил СКА летом 2016 года. С невским клубом 55-летний специалист выиграл Кубок Гагарина-2016/17, а также Кубок континента-2017/18 (лучшей команде регулярного чемпионата). В плей-офф КХЛ-2017/18 питерская команда уступила ЦСКА в финале Западной конференции — 2-4.

Сборную России двукратный обладатель Кубка Гагарина с московским «Динамо» Знарок принял весной 2014 года. Под его руководством национальная команда взяла золото (2014), а также серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) чемпионата мира, уступила Канаде в полуфинале Кубка мира-2016 и выиграла Олимпиаду-2018.

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