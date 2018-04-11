Центральный нападающий «Миннесоты Уайлд» Эрик Стаал забросил в регулярном сезоне-2017/18 42 шайбы, повторив рекорд франшизы, которым до этого в одиночку владел Мариан Габорик (сезон-2007/08).
33-летний Стаала впервые с сезона-2008/09 преодолел планку в 40 заброшенных шайб за сезон. Таким образом, канадец стал лишь вторым игроком лиги после Горди Хоу, которому удавалось выдать кампании с 40 заброшенными шайбами с перерывом между ними минимум в 8 сезонов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
У Хоу данный перерыв растянулся на 11 сезонов: он забросил 44 шайбы в кампании-1956/57, а после в сезоне-1968/69.