Эрик Стаал — второй игрок в истории НХЛ, выдавший две кампании с 40 голами с интервалом в 8 сезонов

33-летний Стаала впервые с сезона-2008/09 преодолел планку в 40 заброшенных шайб за сезон. Таким образом, канадец стал лишь вторым игроком лиги после Горди Хоу, которому удавалось выдать кампании с 40 заброшенными шайбами с перерывом между ними минимум в 8 сезонов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

У Хоу данный перерыв растянулся на 11 сезонов: он забросил 44 шайбы в кампании-1956/57, а после в сезоне-1968/69.