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В ФХР прокомментировали информацию о недовольстве Знарка тем, что тренерам не подарили BMW за победу на ОИ
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В ФХР прокомментировали информацию о недовольстве Знарка тем, что тренерам не подарили BMW за победу на ОИ 

RT на русском 1 час назад
В Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали появившуюся в СМИ информацию, согласно которой бывший наставник национальной команды Олег Знарок был недоволен тем, что тренеры сборной России не получили в подарок BMW за победу на Олимпиаде-2018.
«Информация о том, что главный тренер национальной сборной Олег Знарок был недоволен распределением олимпийских наград, в частности тем, что членам тренерского штаба не были подарены автомобили, какие государство подарило спортсменам, — в корне не соответствует действительности», — приводит РИА Новости заявление ФХР.
Ранее сообщалось, что Знарок был недоволен тем, что тренеры сборной России не получили BMW за победу на Олимпиаде-2018.
RT на русском: последние новости
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