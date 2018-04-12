В ФХР прокомментировали информацию о недовольстве Знарка тем, что тренерам не подарили BMW за победу на ОИ

В Федерации хоккея России (ФХР) прокомментировали появившуюся в СМИ информацию, согласно которой бывший наставник национальной команды Олег Знарок был недоволен тем, что тренеры сборной России не получили в подарок BMW за победу на Олимпиаде-2018. «Информация о том, что главный тренер национальной сборной Олег Знарок был недоволен распределением олимпийских наград, в частности тем, что членам тренерского штаба не были подарены автомобили, какие государство подарило спортсменам, — в корне не соответствует действительности», — приводит РИА Новости заявление ФХР. Ранее сообщалось, что Знарок был недоволен тем, что тренеры сборной России не получили BMW за победу на Олимпиаде-2018.