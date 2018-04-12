Шейн Гостисбир: Начинать серию плей-офф с поражения 0:7 очень непросто

— Конечно, вот так начинать серию плей-офф очень непросто. Но мы знали, что легко не будет. Безусловно, поражение со счетом 0:7 очень болезненное. И даже постыдное. И все же счет в серии только 0-1. Играть еще много, — передает слова Жиру официальный сайт НХЛ.

Клод Жиру: Это был один из худших матчей, в которых я принимал участие…

Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Пингвинз». Второй матч первого раунда плей-офф Восточной конференции пройдет в субботу, 14 апреля, на PPG Paints Arena в Питтсбурге.