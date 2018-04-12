Ещё
Шейн Гостисбир: Начинать серию плей-офф с поражения 0:7 очень непросто
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шейн Гостисбир: Начинать серию плей-офф с поражения 0:7 очень непросто 

Советский спорт 2 часа назад
— Конечно, вот так начинать серию плей-офф очень непросто. Но мы знали, что легко не будет. Безусловно, поражение со счетом 0:7 очень болезненное. И даже постыдное. И все же счет в серии только 0-1. Играть еще много, — передает слова Жиру официальный сайт НХЛ.
Клод Жиру: Это был один из худших матчей, в которых я принимал участие…
Напомним, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу «Пингвинз». Второй матч первого раунда плей-офф Восточной конференции пройдет в субботу, 14 апреля, на PPG Paints Arena в Питтсбурге.
Советский спорт: последние новости
Московское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Воробьевым Ковальчук пожелал удачи Капризову в финале Кубка Гагарина Сидни Кросби: Мы использовали свои шансы в матче с «Филадельфией»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцев пугают российскими фанатками58
Липницкая опубликовала откровенное фото94
Знарок лишился поста14
Устюгова обвинили в употреблении допинга2
Иньеста уезжает в Китай
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение