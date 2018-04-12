Диц продлил контракт с «Барысом»

Соглашение клуба из Астаны с 24-летним канадцем продлено на два сезона, сообщает KHL Media Team.

В нынешнем сезоне Диц в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «-1».