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Диц продлил контракт с «Барысом»
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Диц продлил контракт с «Барысом» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Соглашение клуба из Астаны с 24-летним канадцем продлено на два сезона, сообщает KHL Media Team.
В нынешнем сезоне Диц в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 19 (7+12) очков при показателе полезности «-1».
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