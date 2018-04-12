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Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы» в США
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Ковальчук объяснил желание «попытать свои силы в Америке» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук заявил, что повзрослел, и поэтому хочет покинуть Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
«Сейчас повзрослел, у меня уже другие интересы. Я хочу попытаться взять Кубок Стэнли. Не так много лет осталось, когда ты в полном здравии и можешь играть в полную силу», — сказал Ковальчук в интервью Sportbox.ru.
>> Ковальчук продолжит карьеру в США
8 апреля Ковальчук объявил о своем желании «попытать свои силы в Америке».
Ковальчук перешел в СКА из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси» летом 2013 года. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина.
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