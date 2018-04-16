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Кожевников не определил фаворита финальной серии Кубка Гагарина
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Кожевников не определил фаворита финальной серии Кубка Гагарина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не смог назвать фаворита финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА.
"Фаворита в этой паре как не было, так и не появилось после первого матча.
Между собой играют две абсолютно равные команды. Первая победа не сделала «Ак Барс» фаворитом серии. На мой взгляд, шансы обеих команд по-прежнему равны", — цитирует Кожевникова газета «Известия».
Ранее Кожевников оценил игру обороны «Ак Барса» и ЦСКА в первом матче финала.
Второй матч финала Континентальной хоккейной лиги пройдет в Казани 16 апреля. Начало в 19:00.
"Газета.Ru" проведет текстовую трансляцию поединка.
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