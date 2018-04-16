Кожевников не определил фаворита финальной серии Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников не смог назвать фаворита финальной серии Кубка Гагарина между казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА.

"Фаворита в этой паре как не было, так и не появилось после первого матча.

Между собой играют две абсолютно равные команды. Первая победа не сделала «Ак Барс» фаворитом серии. На мой взгляд, шансы обеих команд по-прежнему равны", — цитирует Кожевникова газета «Известия»

Ранее Кожевников оценил игру обороны «Ак Барса» и ЦСКА в первом матче финала.

Второй матч финала Континентальной хоккейной лиги пройдет в Казани 16 апреля. Начало в 19:00.