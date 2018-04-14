Форвард «Торонто» Кадри дисквалифицирован на три матча Кубка Стэнли

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри дисквалифицирован на три матча за силовой прием против нападающего «Бостон Брюинз» Томми Уингелса в первой встрече 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт"

В результате эпизода, который произошел в третьем периоде, Уингелс не смог продолжить игру, а Кадри получил матч-штраф.

Первая встреча между «Бостоном» и «Торонто» завершилась со счетом 5:1 в пользу «Брюинз».

Следующая игра между командами пройдет 15 апреля в Бостоне.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Карди забросил 32 шайбы и отдал 23 результативные передачи в 80 матчах.