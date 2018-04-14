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Форвард «Торонто» Кадри дисквалифицирован на три матча Кубка Стэнли
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Форвард «Торонто» Кадри дисквалифицирован на три матча Кубка Стэнли 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри дисквалифицирован на три матча за силовой прием против нападающего «Бостон Брюинз» Томми Уингелса в первой встрече 1/4 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
В результате эпизода, который произошел в третьем периоде, Уингелс не смог продолжить игру, а Кадри получил матч-штраф.
Первая встреча между «Бостоном» и «Торонто» завершилась со счетом 5:1 в пользу «Брюинз».
Следующая игра между командами пройдет 15 апреля в Бостоне.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Карди забросил 32 шайбы и отдал 23 результативные передачи в 80 матчах.
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