Шайба Кучерова и передача Сергачева помогли «Тампе» победить «Нью-Джерси» в плей-офф НХЛ

ТАСС , 13 апреля. «Тампа» дома обыграла «Нью-Джерси» со счетом 5:2 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Голевой передачей отметился 19-летний защитник «Тампы» Михаил Сергачев . Кучеров забросил шайбу в пустые ворота, за 18:16 на льду он нанес два броска и сделал один силовой прием. Для Холла шайба стала первой в карьере в плей-офф.

Победитель Восточной конференции «Тампа» повела в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч пройдет в ночь на 15 апреля вновь на льду «Лайтнинг».