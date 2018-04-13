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Шайба Кучерова и передача Сергачева помогли «Тампе» победить «Нью-Джерси» в плей-офф НХЛ
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Шайба Кучерова и передача Сергачева помогли «Тампе» победить «Нью-Джерси» в плей-офф НХЛ 

ТАСС 21 минуту назад
ТАСС, 13 апреля. «Тампа» дома обыграла «Нью-Джерси» со счетом 5:2 в первом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Ондржей Палат (16-я минута), Тайлер Джонсон (20), Янни Гурд (22), Алекс Киллорн (53), Никита Кучеров (59). У проигравших отличились Тэйлор Холл (34) и Трэвис Зэйджек (50). Первой звездой встречи стал Гурд (1+1 в матче), второй — Джонсон (1+1), третьей — Палат (1+2).
Голевой передачей отметился 19-летний защитник «Тампы» Михаил Сергачев. Кучеров забросил шайбу в пустые ворота, за 18:16 на льду он нанес два броска и сделал один силовой прием. Для Холла шайба стала первой в карьере в плей-офф.
Победитель Восточной конференции «Тампа» повела в серии до четырех побед — 1-0. Следующий матч пройдет в ночь на 15 апреля вновь на льду «Лайтнинг».
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