«Нэшвилл» победил «Колорадо»

"Нэшвилл Предаторз" обыграл "Колорадо Эваланш" в четвертом матче 1/4 финала Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2), сообщает ТАСС.
В составе победителей шайбы забросили Филип Форсберг, Колтон Сиссонс и Крэйг Смит. У хозяев отличились Габриэль Ландескуг и Александер Керфут.
Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров сделал результативную передачу, за 24:28 на льду на его счету также три силовых приема и два броска по воротам.
Игрок "Нэшвилла" Алексей Емелин провел на льду 11 минут 24 секунды и не отметился результативными действиями.
Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 4-й матч
"Колорадо Эвеланш" (Денвер) — "Нэшвилл Предаторз" (Нэшвилл) — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
0:1 — Форсберг (Джохансен, Экхольм) — 15:33 0:2 — Сиссонс (Форсберг, Экхольм) — 27:18 0:3 — Смит (Уотсон) — 31:49 1:3 — Ландеског (Джост, Бэрри) — 45:20 (5x3)
2:3 — Керфут (Ньето, Задоров) — 51:01