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НХЛ. Клуб Овечкина и Кузнецова проиграл команде Панарина и Бобровского
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НХЛ. Клуб Овечкина и Кузнецова проиграл команде Панарина и Бобровского 

Вести.Ru 1 час назад
В Вашингтоне прошел первый матч серии 1/16 финала Кубка Стэнди между «Вашингтон Кэпиталз» и «Коламбус Блю Джекетс». Гости выиграли в дополнительное время 4:3 благодаря голу Артемия Панарина и повели в серии.
"Вашингтон Кэпиталз" на своем льду столкнулся с сопротивлением «Коламбус Блю Джекетс». Первый период остался за столичным клубом — 2:0. Обе шайбы в ворота Сергея Бобровского забросил Евгений Кузнецов. Но затем «Коламбус» выровнял игру, отыграл одну шайбу. В самом начале третьего периода гости использовали численное преимущество. В голевой атаке принял участие Артемий Панарин, сделавший результативную передачу. Равенство продержалось четыре минуты, пока Деванте Смит-Пелли не вывел «Вашингтон» вперед. Но гости, опять же в большинстве, сравняли счет за пять минут до конца третьего периода. И снова Панарин ассистировал товарищу по команде. Основное время матча завершилось вничью 3:3  В дополнительное время Артемий отличился уже сам. В начале седьмой минуты овертайма Панарин забросил четвертую шайбу в ворота «Вашингтона». Так «Коламбус» вышел вперед в серии 1:0. Артемий Панарин стал главным героем встречи, набрав три очка — гол и два паса. Его одноклубник Сергей Бобровский отбил 27 бросков. У проигравших две шайбы забросил Евгений Кузнецов, а Александр Овечкин результативных действий не совершил.
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