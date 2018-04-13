Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Колорадо» в первом матче серии

«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Колорадо Эвеланш» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. «Предаторз» два раза приходилось отыгрываться по ходу матча.

Главной звездой матча был признан нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг , на счету которого дубль. По два балла за результативность также набрали: Колтон Сиссонс (1+1), Остин Уотсон (1+1) и Райан Джохансен (0+2).

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился голом в первом периоде и закончил матч с показателем полезности «-1». В составе «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 11 минут 42 секунд и заблокировал 3 броска.

Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Нэшвилла».