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Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Колорадо» в первом матче серии
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Дубль Форсберга помог «Нэшвиллу» одолеть «Колорадо» в первом матче серии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду принимал «Колорадо Эвеланш» в первом матче первого раунда Кубка Стэнли. Встреча представителей Западной конференции завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев. «Предаторз» два раза приходилось отыгрываться по ходу матча.
Главной звездой матча был признан нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, на счету которого дубль. По два балла за результативность также набрали: Колтон Сиссонс (1+1), Остин Уотсон (1+1) и Райан Джохансен (0+2).
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился голом в первом периоде и закончил матч с показателем полезности «-1». В составе «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 11 минут 42 секунд и заблокировал 3 броска.
Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Нэшвилла».
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