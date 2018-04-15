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Главный тренер «Тампы»: мы рассчитывали выиграть оба домашних матча с «Дэвилз»
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Главный тренер «Тампы»: мы рассчитывали выиграть оба домашних матча с «Дэвилз» 

Газета.Ru 1 час назад
Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подвел итоги домашней серии игр первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз». Слова специалиста приводит официальный русскоязычный сайт Национальной хоккейной лиги.
"Чего хотел «Нью-Джерси»? Думаю, они надеялись на ничью в серии после двух игр. Не получилось. Мы хотели выиграть обе и добились своего. Что нам делать дальше? Ехать туда, и очень постараться выиграть. Желательно оба матча. Таков наш план.
Для нас отсутствие Кэллахэна создает определенные проблемы. Нам пришлось играть в пять защитников и 11 нападающих. Все немного изменилось. Но у меня пока нет новостей по поводу его здоровья", — отметил Купер.
"Тампа" выиграла оба домашних матча и повела в серии 2:0. Следующая игра состоится в Ньюарке 17 апреля.
По итогам двух поединков на счету Никиты Кучерова четыре очка. Он был признан третьей звездой второго матча.
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