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Кадри грозит дисквалификация за удар Уинджелса
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Кадри грозит дисквалификация за удар Уинджелса 

Советский спорт 1 час назад
Форвард «Торонто» Назем Кадри может быть дисквалифицирован за удар форварда «Бостона» Томми Уинджелса в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.
В третьем периоде матча при счете 4:1 в пользу «Бостона» Кадри врезался в стоящего у борта на коленях Уинджелса после того, как соперник провел силовой прием против нападающего «Торонто» Митчелла Марнера.
27-летний канадец получил матч-штраф, а Уинджелс не смог продолжить игру. Департамент безопасности НХЛ проведет слушания по этому эпизоду в пятницу.
Напомним, «Бостон» выиграл первый матч в серии со счетом 5:1. Второй матч пройдет в субботу также в Бостоне.
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