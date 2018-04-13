Кадри грозит дисквалификация за удар Уинджелса

Форвард «Торонто» Назем Кадри может быть дисквалифицирован за удар форварда «Бостона» Томми Уинджелса в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

В третьем периоде матча при счете 4:1 в пользу «Бостона» Кадри врезался в стоящего у борта на коленях Уинджелса после того, как соперник провел силовой прием против нападающего «Торонто» Митчелла Марнера

27-летний канадец получил матч-штраф, а Уинджелс не смог продолжить игру. Департамент безопасности НХЛ проведет слушания по этому эпизоду в пятницу.

Напомним, «Бостон» выиграл первый матч в серии со счетом 5:1. Второй матч пройдет в субботу также в Бостоне.