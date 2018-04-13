Вратарь «Ванкувера», финалист плей-офф КХЛ станет номером 1 сборной Швеции на ЧМ

28-летний вратарь станет первым номером шведской сборной. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Нильссон одержал 7 побед в 27 матчах при проценте отраженных бросков 90,1 и коэффициенте надежности 3,44. В составе «Ак Барса» шведский голкипер стал финалистом розыгрыша Кубка Гагарина—2015.