СМИ назвали европейские города, где могут пройти матчи КХЛ в следующем сезоне 

Стал известен список европейских городов, в которых могут пройти вынесенные матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в следующем сезоне.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, две встречи запланированы в Таллине, а также в Вене и Цюрихе.
Отмечается, что во всех городах сыграет финский «Йокерит», а его соперниками могут стать ЦСКА, рижское «Динамо», «Слован» и «Металлург».
Ранее сообщалось, что Мутко настораживает решение ФХР заменить главного тренера сборной России по хоккею.