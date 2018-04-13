СМИ назвали европейские города, где могут пройти матчи КХЛ в следующем сезоне

Стал известен список европейских городов, в которых могут пройти вынесенные матчи Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в следующем сезоне.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, две встречи запланированы в Таллине, а также в Вене и Цюрихе.

Отмечается, что во всех городах сыграет финский «Йокерит», а его соперниками могут стать ЦСКА, рижское «Динамо» «Слован» и «Металлург».

Ранее сообщалось, что Мутко настораживает решение ФХР заменить главного тренера сборной России по хоккею.