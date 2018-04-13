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СКА продлил контракт с Тихоновым
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Клуб КХЛ СКА продлил контракт с нападающим Тихоновым 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА подписал новое соглашение с форвардом Виктором Тихоновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт 29-летнего хоккеиста рассчитан до окончания сезона-2019/20.
Тихонов начал профессиональную карьеру в 2004 году в составе ЦСКА-2 и "Дмитрова", в 2008 году на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он был выбран в первом раунде под общим 28-м номером клубом "Финикс". В 2011 году Тихонов подписал контракт со СКА, в составе которого дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017), а в 2013 году стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ. Всего в КХЛ в составе СКА и череповецкой "Северстали" Тихонов сыграл 288 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 156 очков (83 шайбы + 73 передачи). В плей-офф на счету Тихонова 64 игры и 33 (20+13) набранных очка.
В составе сборной России Тихонов становился чемпионом мира (2014), а также серебряным призером (2015). На его счету 22 мачта в составе национальной команды, девять голов и 11 результативных передач.
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