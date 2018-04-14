Вячеслав Быков не собирается работать тренером в КХЛ

Известный хоккейный тренер Вячеслав Быков , который выигрывал Кубок Гагарина с уфимским «Салаватом Юлаевым» и питерским СКА, заявил, что во время нынешнего финала будет болеть за ЦСКА. Сам же он не планирует возвращаться к тренероской работе в КХЛ.

По мнению Быкова, в финале Западной конференции СКА проиграл, «потому что ЦСКА просто был сильнее»: «Сейчас уже надо рассуждать по поводу финала Кубка Гагарина. Кто выиграл, тот, значит, правильную стратегию выбрал».

"Я прошел армейскую школу, поэтому с моей стороны, наверное, будет логичнее поставить на ЦСКА в финале, — цитирует специалиста сайт Чемпионат.Ru. — Просто в силу того, что этот клуб дал мне путёвку в жизнь, буду больше переживать за армейцев".

По словам Быкова он пока не рассматривает предложения по работе с командами Континентальной хоккейной лиги: «Я пока не планирую возвращаться к тренерской деятельности в КХЛ, пока этот вопрос не стоит на повестке дня».