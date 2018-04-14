Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» победить «Питтсбург» в плей-офф НХЛ

ТАСС , 14 апреля. «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» со счетом 1:5 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене PPG Paints в Питтсбурге.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал две результативные передачи, набрав первые очки в плей-офф в карьере.

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей прервал сухую серию в плей-офф, начатую в четвертом матче финала прошлогоднего Кубка Стэнли, тогда он отыграл на ноль в двух последних матчах. В первой встрече серии с «Филадельфией» ему также удалось сделать шатаут. В итоге он держал ворота на замке в плей-офф в общей сложности 225 минут 49 секунд, это лучшее достижение с 2006 года, когда Илья Брызгалов , защищая ворота «Анахайма», не пропускал в Кубке Стэнли на протяжении 249 минут 15 секунд.

В первой встрече «Питтсбург» разгромил соперника — 7:0. Счет в серии до двух побед стал 1-1. Следующий матч пройдет на домашнем льду «Филадельфии» 15 апреля.