Ещё
Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» победить «Питтсбург» в плей-офф НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Две передачи Проворова помогли «Филадельфии» победить «Питтсбург» в плей-офф НХЛ 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 14 апреля. «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» со счетом 1:5 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене PPG Paints в Питтсбурге.
У хозяев шайбу забросил Патрик Хёрнквист (46-я минута). В составе победителей отличились Шейн Гостисбеер (20), Шон Кутюрье (21), Трэвис Конекни (42), Нолан Патрик (46) и Эндрю Макдональд (60).
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал две результативные передачи, набрав первые очки в плей-офф в карьере.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин вышел на четвертое место среди российских игроков по числу матчей в плей-офф, больше встреч в Кубке Стэнли провели только Павел Дацюк (157), Сергей Зубов (164) и Сергей Федоров (183).
Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей прервал сухую серию в плей-офф, начатую в четвертом матче финала прошлогоднего Кубка Стэнли, тогда он отыграл на ноль в двух последних матчах. В первой встрече серии с «Филадельфией» ему также удалось сделать шатаут. В итоге он держал ворота на замке в плей-офф в общей сложности 225 минут 49 секунд, это лучшее достижение с 2006 года, когда Илья Брызгалов, защищая ворота «Анахайма», не пропускал в Кубке Стэнли на протяжении 249 минут 15 секунд.
В первой встрече «Питтсбург» разгромил соперника — 7:0. Счет в серии до двух побед стал 1-1. Следующий матч пройдет на домашнем льду «Филадельфии» 15 апреля.
ТАСС: последние новости
Юниорская сборная России по хоккею определится с капитаном на ЧМ после игры со шведами Клуб КХЛ СКА продлил контракт с нападающим Тихоновым Шайба Кучерова и передача Сергачева помогли "Тампе" победить "Нью-Джерси" в плей-офф НХЛ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Липницкая опубликовала откровенное фото102
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Бушманов: «Спартак» оказался не готов к Лиге Европы
Боксер-тяжеловес рассказал о прелестях ожирения
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение