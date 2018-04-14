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Ушаков: ХК «Динамо» ведет работу по привлечению новых легионеров в команду
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Ушаков: ХК «Динамо» ведет работу по привлечению новых легионеров в команду 

ТАСС 53 минуты назад
НОВОГОРСК/Московская область/, 14 апреля. /ТАСС/. Московское «Динамо» ведет селекционную работу по привлечению новых иностранных игроков перед новым сезоном Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс— конференции сообщил исполнительный директор столичного клуба Андрей Ушаков.
"Селекционная работа по поводу легионеров ведется. Скорее всего, в клубе появятся иностранцы, которые уже сделали себе имя в КХЛ, а также и новые имена для нашей лиги", — сказал Ушаков.
Динамовцы завершили регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции и впервые в истории КХЛ не попали в плей-офф.
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