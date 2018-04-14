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Борис Михайлов: «Игроки КХЛ обязаны явиться в сборную. Для тех, кто в НХЛ, все остается на их усмотрение»
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Борис Михайлов: «Игроки КХЛ обязаны явиться в сборную. Для тех, кто в НХЛ, все остается на их усмотрение» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал состав национальной команды России, вызванный на сбор для подготовки к чемпионату мира. Напомним, что в команду были вызваны семь игроков из НХЛ.
Ковальчука — нет, Дацюк — есть, Радулов — под вопросом. Каким будет состав сборной на ЧМ  — В сборную России не вызван Илья Ковальчук. Как вы считаете, из-за контракта?
— Я ничего не знаю про контракт Ковальчука. Знаю, что он собирается уехать в НХЛ. Вопрос нужно ставить иначе — рассчитывает ли Илья Воробьев, исполняющий обязанности главного тренера сборной, на Ковальчука или нет. На этот вопрос может ответить только сам Воробьев.
— Справедливо ли отсутствие в составе сборной Вадима Шипачева?
— Это тоже вопрос не ко мне, а к главному тренеру.
— Стало известно, что Александр Радулов, ранее отказавшийся ехать, будет проходить медобследование и есть шанс, что он согласится играть за сборную. Получается, он не хотел играть в команде Знарка, а при Воробьеве готов вернуться?
— Радулов — игрок НХЛ, у него есть право как отказаться, так и согласиться поехать на чемпионат мира. Вот если игрока КХЛ вызывают в сборную, он должен явиться туда в обязательном порядке; у тех же, кто выступает в НХЛ, все остается на их усмотрение. И я совершенно не знаю, было ли вызвано его решение фигурой главного тренера. (Егор БЫЧКОВ)
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