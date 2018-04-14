Борис Михайлов: «Игроки КХЛ обязаны явиться в сборную. Для тех, кто в НХЛ, все остается на их усмотрение»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал состав национальной команды России, вызванный на сбор для подготовки к чемпионату мира. Напомним, что в команду были вызваны семь игроков из НХЛ.

Ковальчука — нет, Дацюк — есть, Радулов — под вопросом. Каким будет состав сборной на ЧМ — В сборную России не вызван Илья Ковальчук. Как вы считаете, из-за контракта?

— Я ничего не знаю про контракт Ковальчука. Знаю, что он собирается уехать в НХЛ. Вопрос нужно ставить иначе — рассчитывает ли Илья Воробьев , исполняющий обязанности главного тренера сборной, на Ковальчука или нет. На этот вопрос может ответить только сам Воробьев.

— Справедливо ли отсутствие в составе сборной Вадима Шипачева

— Это тоже вопрос не ко мне, а к главному тренеру.

— Стало известно, что Александр Радулов, ранее отказавшийся ехать, будет проходить медобследование и есть шанс, что он согласится играть за сборную. Получается, он не хотел играть в команде Знарка, а при Воробьеве готов вернуться?