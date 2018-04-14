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Херсли: «Я не хочу возвращаться в Швецию, рассчитываю остаться в КХЛ»
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Херсли: «Я не хочу возвращаться в Швецию, рассчитываю остаться в КХЛ» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник СКА Патрик Херсли рассказал о желании остаться в КХЛ. Его контракт с питерской командой действует до 30 апреля. В регулярном чемпионате и плей-офф-2017/18 31-летний Херсли провел 56 матчей, набрав 40 (15+25) очков при показателе полезности ”+23”.
«Если все пойдет по плану, я останусь в Санкт-Петербурге. Я не хочу возвращаться в Швецию на один сезон, а потом опять куда-либо уезжать. Вернусь домой, когда буду готов. На данный момент я рассчитываю остаться в КХЛ», — цитирует игрока Hockey Sverige.
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