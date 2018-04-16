Ещё
На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Олимпийский чемпион Пхенчхана Илья Ковальчук намерен покинуть СКА и вернуться в Национальную хоккейную лигу. На российского хоккеиста претендуют четыре клуба.
Главным претендентом на Ковальчука считался "Нью-Йорк Рейнджерс". Но согласно информации Чемпионат.com, в борьбу за 35-летнего нападающего готовы включиться еще три клуба — "Флорида Пантерз", "Сент-Луис Блюз" и "Сан-Хосе Шаркс". Причем фаворитом считается "Флорида", базирующаяся в Майами, где расположен дом Ковальчука.
Илья Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 годы за клубы "Атланта Трэшерз" и "Нью-Джерси Дэвилз". С 2012 по 2018 года Илья был игроком СКА.
Вести.Ru: последние новости
Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ Три очка Кучерова помогли "Тампе" во второй раз обыграть "Нью-Джерси" в плей-офф НХЛ Панарин: машину у Ковальчука я бы и за 9 млн купил, чтоб помочь детям
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Челси» может купить Головина для Слуцкого
Овечкин на грани катастрофы52
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни8
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Петуха кинули в тренера футбольного клуба4
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение