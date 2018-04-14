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Микко Койву: Не смогли перехватить у «Виннипега» инициативу
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Микко Койву: Не смогли перехватить у «Виннипега» инициативу 

Советский спорт 43 минуты назад
— Мы не смогли перехватить инициативу. Они забрасывали шайбу в нашу зону, оказывали давление на наших защитников, у нас не получалась игра в пас, мы не могли выбросить шайбу из зоны.
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В этом наша сила, нам надо наладить такую игру. Соперник играет в давление, особенно в плей-офф. Надо помогать друг другу, открываться, быстро отдавать шайбу, пытаться навязать свои условия. У нас ничего из этого не получилось. Надо переломить эту ситуацию, — передает слова Койву официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после этой встречи счет серии стал 2-0 в пользу «Джетс». Третий матч противостояния пройдет в Миннесоте в понедельник и начнется в 02:00 по московскому времени.
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