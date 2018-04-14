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Азеведу: у ЦСКА не было Капризова, Робинсона. Они бы могли доставить проблем
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Азеведу: у ЦСКА не было Капризова, Робинсона. Они бы могли доставить проблем 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу прокомментировал результат первого матча финальной серии плей-офф КХЛ с московским ЦСКА (2:1, 1-0 в серии).
«Мы ждали, что матч получится непростым, готовились к сложной игре. Нанесли два важных голевых броска, хорошо сделали свою работу, но впереди ещё много трудностей. Возвращение Секача казалось на игре нашего звена, мы снова почувствовали необходимую «химию». У соперника не было Капризова, Робинсона. Это хорошие игроки, которые могли доставить нам проблем», — передаёт слова Азеведу корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию первого матча финала КХЛ.
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