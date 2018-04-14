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Кузьменко: обидно, что «Ак Барс» забил победный гол после упущенного мной момента
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Кузьменко: обидно, что «Ак Барс» забил победный гол после упущенного мной момента 

Р-Спорт 12 минут назад
Форвард ЦСКА Андрей Кузьменко расстроен, что упустил момент в третьем периоде, после которого «Ак Барс» забросил победную шайбу в первой игре финала КХЛ.
ЦСКА в субботу в Казани со счетом 1:2 уступил «Ак Барсу» в первой игре финала Кубка Гагарина. Второй матч серии до четырех побед пройдет в Казани 16 апреля.
"Надо больше лезть на ворота, больше угрожать. К сожалению, не получилось у нас это дело сегодня, но ничего — поработаем, переспим с этим. На следующий матч выйдем и будем по-другому играть. Конечно, обидно, что упустил момент в третьем периоде, после которого Казань убежала в контратаку и забила победный гол. Мог решить тот момент, решить исход встречи, но удача отвернулась. ЦСКА создал на момент больше и победил", — сказал Кузьменко журналистам.
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