Кузьменко: обидно, что «Ак Барс» забил победный гол после упущенного мной момента

Форвард ЦСКА Андрей Кузьменко расстроен, что упустил момент в третьем периоде, после которого «Ак Барс» забросил победную шайбу в первой игре финала КХЛ.

ЦСКА в субботу в Казани со счетом 1:2 уступил «Ак Барсу» в первой игре финала Кубка Гагарина. Второй матч серии до четырех побед пройдет в Казани 16 апреля.

"Надо больше лезть на ворота, больше угрожать. К сожалению, не получилось у нас это дело сегодня, но ничего — поработаем, переспим с этим. На следующий матч выйдем и будем по-другому играть. Конечно, обидно, что упустил момент в третьем периоде, после которого Казань убежала в контратаку и забила победный гол. Мог решить тот момент, решить исход встречи, но удача отвернулась. ЦСКА создал на момент больше и победил", — сказал Кузьменко журналистам.