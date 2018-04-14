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Джастин Азеведо: Нужно набраться терпения, голов будет немного
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Джастин Азеведо: Нужно набраться терпения, голов будет немного 

Советский спорт 30 минут назад
— Мы знали, что игра будет тяжелой — это финал плей-офф и все матчи будут такими. Нужно набраться терпения, голов будет немного.
— Вы прервали серию из 11 матчей с очками. Расстроились? — Я всегда выбираю победу, если на выбор моя результативность или результат команды. Секрета игры в плей-офф у меня нет. Я стараюсь играть, как могу.
Роб Клинкхаммер: У меня весь год такой — не очень везучий на голы
— У вас два проигранных финала в КХЛ. Думали об этом перед серией? — Я думал об этом, думал, что было бы приятно победить. Но не забегаю вперед, матч за матчем.
— Вы попали шайбой в Клинкхаммера. — Я уже извинился перед Робом. Я думал, что нанес ему травму. Он даже пропустил какое-то время. Не хотел такого.
— Секач вернулся. Как вам его игра? — Рад, что Иржи вернулся. У нас есть сыгранность. Он играл хорошо.
— Возможно в следующих матчах сыграют Робинсон и Капризов. — У ЦСКА большая скамейка, Капризов и Робинсон очень хорошие игроки. Но нам нужно думать о своей игре. Играть как сегодня, — передает слова Азеведо пресс-служба «Ак Барса».
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