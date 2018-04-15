«Колорадо» уступил «Нэшвиллу» во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли, Задоров отдал голевой пас

«Колорадо Эвеланш» уступил на выезде «Нэшвилл Предаторз» во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:4.

Счёт в серии до четырёх побед — 2:0 в пользу «Нэшвилла». Следующий матч состоится в Нэшвилле 17 апреля.

Ранее сообщалось, что семеро игроков из НХЛ вызваны в сборную России перед ЧМ-2018 в Дании.