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«Колорадо» уступил «Нэшвиллу» во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли, Задоров отдал голевой пас
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«Колорадо» уступил «Нэшвиллу» во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли, Задоров отдал голевой пас 

RT на русском 13 минут назад
«Колорадо Эвеланш» уступил на выезде «Нэшвилл Предаторз» во втором матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 5:4.
Победу «Нэшвиллу» принесли шайбы Кевина Фиала, Виктора Арвидссона, Райана Джохансена, Остина Уотсона и Райана Хармана.
«Колорадо» ответил голами Габриэля Бурка, Натана Маккиннона, Габриэля Ландескога и Алекса Керфута. Российский защитник Никита Задоров записал в свой актив результативную передачу.
Счёт в серии до четырёх побед — 2:0 в пользу «Нэшвилла». Следующий матч состоится в Нэшвилле 17 апреля.
Ранее сообщалось, что семеро игроков из НХЛ вызваны в сборную России перед ЧМ-2018 в Дании.
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