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Евгений Малкин — первый российский игрок, забросивший 60 шайб в плей-офф НХЛ
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Евгений Малкин — первый российский игрок, забросивший 60 шайб в плей-офф НХЛ 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал первым российским игроком, достигшим отметки в 60 шайб в матчах плей-офф НХЛ. Форвард в третьем матче серии первого раунда плей-офф с «Филадельфией» (5:1) набрал 2 (1+1) очка.
Второе место по этому показателю занимает Сергей Федоров (52). Третьим идет капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (48). Последний провел на 53 игры меньше Малкина.
Первое место в общем списке занимает Уэйн Гретцки (122), вторым идет Марк Мессье (109), замыкает тройку Яри Курри (106).
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