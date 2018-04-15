«Металлург» подписал контракт с хоккеистом Береглазовым

Магнитогорский «Металлург» объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Береглазовым. Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы команды, соглашение с 23-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Береглазов в апреле 2017 года перешел из «Металлурга» в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», но не провел за команду из Нью-Йорка ни одного матча в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги после возвращения Береглазов провел 36 матчей, набрав пять очков (одна шайба+четыре передачи). С «Металлургом» Береглазов завоевал Кубок Гагарина-2016.