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Российский вратарь установил рекорд НХЛ
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Российский вратарь Бобровский установил клубный рекорд «Коламбуса» в плей-офф НХЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский установил новый клубный рекорд команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Во втором матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» Бобровский отразил 54 из 58 бросков по своим воротам. Тем самым он побил собственное достижение, установленное в 2014 году во встрече с «Питтсбург Пингвинз», отразив 48 бросков.
Ранее «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в овертайме над «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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