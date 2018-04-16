Российский вратарь установил рекорд НХЛ

Российский вратарь Бобровский установил клубный рекорд «Коламбуса» в плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский установил новый клубный рекорд команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» Бобровский отразил 54 из 58 бросков по своим воротам. Тем самым он побил собственное достижение, установленное в 2014 году во встрече с «Питтсбург Пингвинз», отразив 48 бросков.

Ранее «Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в овертайме над «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).