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Зак Паризе: Нам была нужна эта победа над «Виннипегом»
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Зак Паризе: Нам была нужна эта победа над «Виннипегом» 

Советский спорт 1 час назад
— Нам была нужна эта победа. Так бывает в плей-офф. Проиграл два матча в Виннипеге, и кажется, что наступил конец света. И вдруг появляется свет в конце туннеля. Мы хотим сравнять счет в серии.
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Начало было неплохим, — передает слова Паризе официальный сайт НХЛ.
Напомним, что после этой игры счет в серии стал 2-1 в пользу «Виннипега». Следующий матч состоится в Миннесоте в среду и начнется в 03:00 по московскому времени.
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