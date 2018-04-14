Роб Клинкхаммер: «Финал Кубка Гагарина — лучшее для меня время в году»

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер признался, что финал Кубка Гагарина — это то, ради чего он играет в хоккей. Он отметил, что для него это лучшее время в году.

Напомним, что казанцы в первом матче финала КХЛ дома обыграли ЦСКА со счетом 2:1.

— Очень много эмоций, напряжения, давления, — цитирует ТАСС Клинкхаммера. — Но это то, для чего я играю, это лучшее время в году, и я счастлив быть здесь.

Робинсон (не участвовавший в матче. — Прим. «СЭ») — отличный игрок. Он невероятно сыграл на Олимпиаде, был лучшим в команде. Я не знаю, что с ним, и надеюсь, что ничего с ним серьезного.

Следующий матч серии состоится 16 апреля, начало — в 19.00.

Трансляция матча «Ак Барс» — ЦСКА