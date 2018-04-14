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Роб Клинкхаммер: «Финал Кубка Гагарина — лучшее для меня время в году»
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Роб Клинкхаммер: «Финал Кубка Гагарина — лучшее для меня время в году» 

Спорт-Экспресс 14 апреля 2018
Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер признался, что финал Кубка Гагарина — это то, ради чего он играет в хоккей. Он отметил, что для него это лучшее время в году.
Напомним, что казанцы в первом матче финала КХЛ дома обыграли ЦСКА со счетом 2:1.
— Очень много эмоций, напряжения, давления, — цитирует ТАСС Клинкхаммера. — Но это то, для чего я играю, это лучшее время в году, и я счастлив быть здесь.
Робинсон (не участвовавший в матче. — Прим. «СЭ») — отличный игрок. Он невероятно сыграл на Олимпиаде, был лучшим в команде. Я не знаю, что с ним, и надеюсь, что ничего с ним серьезного.
Следующий матч серии состоится 16 апреля, начало — в 19.00.
Трансляция матча «Ак Барс» — ЦСКА
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