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Джон Купер: Мы сами виноваты, после гола Стэмкоса команда продолжала удаляться
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Джон Купер: Мы сами виноваты, после гола Стэмкоса команда продолжала удаляться 

Советский спорт 30 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси» (2:5).
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«Они получили преимущество в матче исключительно за счет наших удалений, — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ. — И каждый раз мы нарушали правила на их половине поля. Это очень плохо. Когда мы вышли вперед (гол Стэмкоса), я подумал, что команда контролирует игру. Но мы продолжали удаляться. Мы сами виноваты».
Напомним, в начале третьего периода Стэмкос сделал счет 2:1 в пользу «молний», после чего команда пропустила четыре гола подряд. Всего в этом матче команды набрали 77 минут штрафа (36 — у «Тампы-Бэй», 41 — у «Нью-Джерси»).
Счет в серии стал 2-1 в пользу «Тампы-Бэй». Четвертый матч в серии пройдет в ночь на четверг также на площадке «Нью-Джерси».
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