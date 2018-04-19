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Игрок «Ак Барса» Абросимов объяснил удачный старт клуба в финале Кубка Гагарина
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Игрок «Ак Барса» Абросимов объяснил удачный старт клуба в финале Кубка Гагарина 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Защитник казанского «Ак Барса» Роман Абросимов рассказал, за счет чего команде удалось дважды обыграть московский ЦСКА в финале Кубка Гагарина.
"Думаю, в первую очередь за счет дисциплины и четкого выполнения требований тренерского штаба. Надо получать как можно меньше удалений, не давать ЦСКА шансов играть в большинстве. Нужно действовать в их зоне жестко и активно, создавать больше моментов у ворот армейцев. В первых двух матчах это получилось", — цитирует Абросимова газета «Известия».
Третья встреча между ЦСКА и «Ак Барсом», прошедшая в Москве, завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В серии до четырех побед лидирует «Ак Барс» — 2-1.
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