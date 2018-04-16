Российский голкипер Бобровский установил новый рекорд «Коламбуса»

«Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке потерпел поражение в овертайме от «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли со счетом 4:5. Об этом сообщает «Советский спорт».

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский обновил собственный клубный рекорд, отразив 54 броска по воротам.

Предыдущий рекорд по количеству сейвов в одном матче плей-офф был установлен Бобровским в 2014 году, тогда он отразил 48 бросков в пятом матче серии с «Питтсбург Пингвинз».