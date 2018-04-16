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Российский голкипер Бобровский установил новый рекорд «Коламбуса»
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Российский голкипер Бобровский установил новый рекорд «Коламбуса» 

Газета.Ru 16 апреля 2018
Фото: Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» на домашней площадке потерпел поражение в овертайме от «Коламбус Блю Джекетс» во втором матче первого раунда Кубка Стэнли со счетом 4:5. Об этом сообщает «Советский спорт».
Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский обновил собственный клубный рекорд, отразив 54 броска по воротам.
Предыдущий рекорд по количеству сейвов в одном матче плей-офф был установлен Бобровским в 2014 году, тогда он отразил 48 бросков в пятом матче серии с «Питтсбург Пингвинз».
Ранее сообщалось, что дубль Александра Овечкина не спас «Вашингтон» от второго поражения «Коламбусу».
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