Ещё
Панин готовится пробежать марафон
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игрок «Салавата Юлаева» Панин готовится пробежать марафон 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: КХЛ
Защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин заявил о желании пробежать марафон.
"Передо мной сейчас единственная цель — я хочу пробежать марафон. Я уже начал потихоньку готовиться, практически каждый день бегаю. Еще больше месяца есть перед марафоном. У меня нет цели в какое-то определенное время уложиться, хочу просто добежать. Прекрасно понимаю, что это очень тяжело", — цитирует Панина Sport24.
"Салават Юлаев" дошел до полуфинала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, где уступил в серии до четырех побед челябинскому "Трактору" (1-4).
Газета.Ru: последние новости
СКА продлил контракт с хоккеистом Рундбладом Канадские клубы не отпускают российских хоккеистов на юниорский ЧМ под предлогом травм "Ак Барс" удвоил преимущество над ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские футболистки передрались на поле18
Названы причины отказа Усика от поединка в России2
Чистяков признал ошибку в эпизоде со Смоловым3
Экс-пилот «Феррари» перенёс операцию по удалению опухоли
Моуринью решил разогнать всю команду
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение