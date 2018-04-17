Игрок «Салавата Юлаева» Панин готовится пробежать марафон

Защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин заявил о желании пробежать марафон.

"Передо мной сейчас единственная цель — я хочу пробежать марафон. Я уже начал потихоньку готовиться, практически каждый день бегаю. Еще больше месяца есть перед марафоном. У меня нет цели в какое-то определенное время уложиться, хочу просто добежать. Прекрасно понимаю, что это очень тяжело", — цитирует Панина Sport24.

"Салават Юлаев" дошел до полуфинала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, где уступил в серии до четырех побед челябинскому "Трактору" (1-4).