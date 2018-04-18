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Клуб НХЛ «Калгари» отправил в отставку главного тренера
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Клуб НХЛ «Калгари» отправил в отставку главного тренера 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 апреля. Глен Галуцен покинул пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.
В этом сезоне «Калгари» под руководством 46-летнего специалиста не сумел выйти в плей-офф по итогам регулярного чемпионата. Клуб занял 11-е место в таблице Западной конференции.
Вместе с Галуценом клуб покинули его ассистенты Дэйв Камерон и Пол Джеррард.
Галуцен был назначен наставником «Калгари» летом 2016 года. В первом же сезоне под его руководством клуб вышел в плей-офф, где уступил «Анахайму» в первом раунде.
В 2011-2013 годах Галуцен возглавлял «Даллас».
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