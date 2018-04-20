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Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона»
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Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона» 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лидером по числу игр за клуб в плей-офф НХЛ. Об этом сообщает «Чемпионат».
Четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» стал для Овечкина 101-й игрой в плей-офф за карьеру.
В своем рекордном матче 32-летний Овечкин забросил шайбу и отдал результативный пас. «Вашингтон» сравнял счет в серии до 2-2.
До российского хоккеиста отметку в сто игр также преодолевали Келли Миллер, Дэйл Хантер и Никлас Бекстрём. У каждого из них было по сто матчей.
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