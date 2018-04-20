Овечкин стал рекордсменом «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лидером по числу игр за клуб в плей-офф НХЛ. Об этом сообщает «Чемпионат».

Четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбус Блю Джекетс» стал для Овечкина 101-й игрой в плей-офф за карьеру.

В своем рекордном матче 32-летний Овечкин забросил шайбу и отдал результативный пас. «Вашингтон» сравнял счет в серии до 2-2.