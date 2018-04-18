Ещё
Главный тренер «Калгари» отправлен в отставку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер «Калгари» отправлен в отставку 

LiveSport.Ru 49 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Глен Галутцан во вторник был уволен с поста главного тренера «Калгари», сообщает пресс-служба НХЛ.
«Калгари» не смог пробиться в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне, заняв 11-е место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.
Вместе с Галуцаном канадскую команду покинули его ассистенты Дэйв Кэмерон и Пол Джеррард.
Галуцан возглавил «Калгари» в июне 2016 года, сменив на посту главного тренера Боба Хартли. В своем первом сезоне 46-летний специалист сумел вывести «Флэймз» в плей-офф, где «пламенные» в 1/8 финала уступили «Анахайму».
LiveSport.Ru: последние новости
СКА продлил контракт с Дацюком Кошечкин, Шестеркин и Бочаров вошли в состав сборной России на Чешские игры Ковальчук интересен четырем клубам НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA решило «добить» Россию96
Футболист променял «Барселону» на вино в Китае5
Украинские футболистки передрались на поле22
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
Черчесов надеется побороться с Германией на ЧМ8
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение