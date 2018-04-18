Главный тренер «Калгари» отправлен в отставку

Глен Галутцан во вторник был уволен с поста главного тренера «Калгари», сообщает пресс-служба НХЛ.

«Калгари» не смог пробиться в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне, заняв 11-е место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.